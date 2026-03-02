Гамильтон (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Hamilton
Мюзикл, Драма18+
О фильме
История первого министра финансов СШААлександра Гамильтона нафоне Войны занезависимость, основания истановления США.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Мюзикл, Драма
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ТКРежиссёр
Томас
Каил
- ДДАктёр
Давид
Диггс
- РГАктриса
Рене
Голдсберри
- ДГАктёр
Джонатан
Грофф
- Актёр
Кристофер
Нил Джексон
- ЖСАктриса
Жасмин
Сифас Джонс
- ЛМАктёр
Лин-Мануэль
Миранда
- ЛОАктёр
Лесли
Одом мл.
- ООАктёр
Окьерете
Онаодован
- ЭРАктёр
Энтони
Рамос
- ФСАктриса
Филлипа
Су
- КБАктриса
Карли
Беттиоль
- АДАктриса
Ариана
Дебоуз
- СДАктёр
Сидни
Джеймс Харкорт
- СХАктриса
Саша
Хатчингс
- ТДАктёр
Тэйн
Джесперсон
- ЭДАктёр
Элизабет
Джудд
- ДРАктёр
Джонатан
Руа
- ОСАктёр
Остин
Смит
- ССАктёр
Сет
Стюарт
- ЭСАктёр
Эфраим
Сайкес
- ЛМСценарист
Лин-Мануэль
Миранда
- ДФПродюсер
Джилл
Фурман
- ТКПродюсер
Томас
Каил
- ДКПродюсер
Джон
Кеймен
- ДММонтажёр
Джона
Моран
- ДКОператор
Деклан
Куинн
- ЛМКомпозитор
Лин-Мануэль
Миранда