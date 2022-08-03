Смелому и задиристому мышонку Гамбе мало побед на полных опасностей ночных улицах. Вместе с друзьями он отправляется на небольшой остров в океане, чтобы спасти мышиную деревню, которую терроризирует банда хорьков во главе со злобным Скалозубом...

