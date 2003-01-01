Галерея (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Дожидаясь, пока закончится презентация нижнего белья около красочной витрины магазина, мужчина наслаждается крутящейся экспозицией нежного шелка и женских форм из пластмассы. Всем своим видом демонстрируя недовольство жене, он замечает сексапильную блондинку и пытается поймать ее ответн�ый взгляд. Заметив его, девушка начинает вести себя более чем странно, не обращая внимания на посетителей торгового центра...



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