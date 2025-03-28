Фуриоса: Хроники Безумного Макса (фильм, 2024) смотреть онлайн

Хотите узнать предысторию легенды, которая на высоких скоростях неслась навстречу мести и свободе? «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» — эпичный боевик со звездой «Хода королевы» Аней Тейлор-Джой и Крисом Хемсвортом, приквел культовой саги о хаосе пустыни и ревущих моторах.



Банда байкеров под предводительством безумного Дементуса похитила Фуриосу из Зеленых Земель. Проданная в Цитадель тирана Несмертного Джо, она проходит путь от раба до механика, скрывая свою личность под видом мальчика. Под руководством воина дорог Джека главная героиня становится яростной воительницей, но после череды трагических событий теряет надежду на возвращение домой. Каждая глава ее жизни — урок выживания в беспощадной Пустоши, где правят жестокость и жажда власти. Финал приводит Фуриосу к решению, которое определит ее судьбу и заложит вектор к событиям экшена «Безумный Макс: Дорога ярости».



Фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» — яркий пролог культовой франшизы, где пески Пустоши пылают от адреналина и ярости. Погрузитесь в историю о том, как рождаются легенды, и приготовьтесь к безумной гонке, где каждый поворот — новый вызов судьбе.

