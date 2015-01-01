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Фресно

Фресно (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Addicted to Fresno
Драмы, Комедии81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Фильма о двух сестерах, которые вместе работают в одном отеле. У каждой из них есть свои секреты и мечты. Обе хотят уехать отсюда или выйти замуж за богатого иностранца. Но пока все тщетно...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.5 IMDb