Фресно (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Addicted to Fresno
Драмы, Комедии81 мин18+
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Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Фильма о двух сестерах, которые вместе работают в одном отеле. У каждой из них есть свои секреты и мечты. Обе хотят уехать отсюда или выйти замуж за богатого иностранца. Но пока все тщетно...
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Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.5 IMDb