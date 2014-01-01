Фрэнк
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Фрэнк

Фрэнк (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Frank
Драмы91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В центре истории окажется молодой парень, жаждущий стать музыкантом и попадающий в состав эксцентричной поп-группы, возглавляет которую таинственный и загадочный Фрэнк.

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Информация

Страна
Ирландия, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фрэнк»