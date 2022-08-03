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Фредди Меркьюри. Великий притворщик HD

Фредди Меркьюри. Великий притворщик HD (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Great Pretender HD
Боевик, Криминал85 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фредди Меркьюри — один из самых харизматичных представителей британского рока. Этот фильм не будет пересказывать историю группы Queen, а расскажет о сольных проектах рок-легенды. Фильм содержит архивные съемки, записи концертов, личные материалы, большинство из которых ранее были неизвестны, а также интервью с самим Меркьюри, его друзьями и коллегами.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Боевик, Криминал
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фредди Меркьюри. Великий притворщик HD»