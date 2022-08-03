Фредди Меркьюри. Великий притворщик HD (фильм, 2012) смотреть онлайн

Фредди Меркьюри — один из самых харизматичных представителей британского рока. Этот фильм не будет пересказывать историю группы Queen, а расскажет о сольных проектах рок-легенды. Фильм содержит архивные съемки, записи концертов, личные материалы, большинство из которых ранее были неизвестны, а также интервью с самим Меркьюри, его друзьями и коллегами.



