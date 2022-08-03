Фредди Меркьюри. Великий притворщик HD (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Great Pretender HD
Боевик, Криминал85 мин12+
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О фильме
Фредди Меркьюри — один из самых харизматичных представителей британского рока. Этот фильм не будет пересказывать историю группы Queen, а расскажет о сольных проектах рок-легенды. Фильм содержит архивные съемки, записи концертов, личные материалы, большинство из которых ранее были неизвестны, а также интервью с самим Меркьюри, его друзьями и коллегами.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Стив
Карр
- КДАктёр
Кевин
Джеймс
- Актёр
Кейр
О’Доннелл
- Актриса
Джейма
Мейс
- Актриса
Рейни
Родригес
- Актриса
Ширли
Найт
- СРАктёр
Стефен
Раннациси
- ПГАктёр
Питер
Герети
- Актёр
Бобби
Каннавале
- АФАктёр
Адам
Феррара
- ДМАктёр
Джамал
Миксон
- КДСценарист
Кевин
Джеймс
- НБСценарист
Ник
Бакай
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- ДФПродюсер
Джино
Фалсетто
- Продюсер
Тодд
Гарнер
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- ААХудожник
Алан
Ау
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- ТАХудожница
Трэйси
А. Дойл
- ДФМонтажёр
Джефф
Фриман
- РТОператор
Расс
Т. Олсоубрук
- УУКомпозитор
Уодди
Уоктел