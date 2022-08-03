Франция. Прованс – Альпы – Лазурный Берег. Вид сверху (фильм, 2018) смотреть онлайн

Вместе с The Explorers мы пролетаем над одним из самых контрастных регионов Франции, Южным регионом - Прованс-Альпы-Лазурный берег. С воздуха мы открываем для себя удивительное разнообразие и многогранность этой огромной территории. Регион начинается на юге от побережья Средиземного моря и заканчивается на севере, в ледяных горах Альп. Наслаждайтесь этим приключением с уровня моря, до высоты более 4000 метров. С неба пусть вас поразят прекрасные пейзажи: свидетели истории края и родной дом для уникальной фауны, флоры и людей.

