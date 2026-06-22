Франциск — шут божий
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Франциск — шут божий

Фильм Франциск — шут божий

1950, Francesco, giullare di Dio
Драма, Комедия18+
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О фильме

Фильм состоит из отдельных эпизодов жизни святого Франциска Ассизского (1182-1226) и его первых последователей.

Он начинается с их возвращения из Рима, когда Иннокентий III утвердил устав братства, и заканчивается моментом, когда братья покидают часовню Санта Мария дельи Анджели и отправляются проповедовать.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb