Фильм Франциск — шут божий
1950, Francesco, giullare di Dio
Драма, Комедия18+
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О фильме
Фильм состоит из отдельных эпизодов жизни святого Франциска Ассизского (1182-1226) и его первых последователей.
Он начинается с их возвращения из Рима, когда Иннокентий III утвердил устав братства, и заканчивается моментом, когда братья покидают часовню Санта Мария дельи Анджели и отправляются проповедовать.
СтранаИталия
ЖанрКомедия, Исторический, Драма, Биография
КачествоFull HD
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb