Фильм состоит из отдельных эпизодов жизни святого Франциска Ассизского (1182-1226) и его первых последователей.



Он начинается с их возвращения из Рима, когда Иннокентий III утвердил устав братства, и заканчивается моментом, когда братья покидают часовню Санта Мария дельи Анджели и отправляются проповедовать.

