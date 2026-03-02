Франкенштейн (фильм, 2025) смотреть онлайн

Франкенштейн
Франкенштейн

2025, Frankenstein
Фантастика, Драма18+

О фильме

1857 год. Команда застрявшего всеверных льдах датского корабля спасает раненого мужчину отпохожего начеловека чудовища, которое невозможно убить. Тотрассказывает капитану свою историю: егозовут Виктор Франкенштейн, онсын знаменитого врача, ис самого детства вынашивал идею оживить мёртвую плоть. Унего появилась возможность проводить вэтой сфере всевозможные эксперименты, когда дядя невесты младшего брата Виктора предложил емунеограниченное финансирование.

Страна
США, Мексика
Жанр
Фантастика, Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

