Франкенштейн (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Frankenstein
Фантастика, Драма18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
1857 год. Команда застрявшего всеверных льдах датского корабля спасает раненого мужчину отпохожего начеловека чудовища, которое невозможно убить. Тотрассказывает капитану свою историю: егозовут Виктор Франкенштейн, онсын знаменитого врача, ис самого детства вынашивал идею оживить мёртвую плоть. Унего появилась возможность проводить вэтой сфере всевозможные эксперименты, когда дядя невесты младшего брата Виктора предложил емунеограниченное финансирование.
СтранаСША, Мексика
ЖанрФантастика, Драма
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Гильермо
дель Торо
- Актёр
Оскар
Айзек
- ДЭАктёр
Джейкоб
Элорди
- Актриса
Миа
Гот
- ФКАктёр
Феликс
Каммерер
- ДБАктёр
Дэвид
Брэдли
- ЛМАктёр
Ларс
Миккельсен
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- Актёр
Кристоф
Вальц
- ККАктёр
Кристиан
Конвери
- КГАктёр
Кайл
Гейтхаус
- ЛКАктриса
Лорен
Коллинз
- НЛАктёр
Николай
Ли Каас
- ХФАктёр
Хоаким
Фьелструп
- Актёр
Ральф
Айнесон
- ПМАктёр
Питер
Миллард
- ПМАктёр
Питер
Макнил
- БГАктёр
Берн
Горман
- ШСАктёр
Шон
Салливан
- СХАктёр
Стюарт
Хьюз
- ГРАктёр
Горд
Рэнд
- ВОАктёр
Вэл
Овчаров
- АЙАктёр
Андерс
Йэтс
- АБАктёр
Адам
Браун
- ССАктёр
Сантьяго
Сегура
- ШДАктриса
Шиан
Дэнован
- МСАктёр
Марк
Стегер
- ГМАктёр
Грегори
Манн
- РКАктёр
Роберто
Кампанелла
- КМАктриса
Ким
Морган
- КЭАктёр
Крис
Эндрюс
- АХАктёр
Алекс
Хендерсон
- ЛУАктёр
Люк
Уотсон
- Сценарист
Гильермо
дель Торо
- МШСценарист
Мэри
Шелли
- Продюсер
Дж.
Майлз Дэйл
- Продюсер
Гильермо
дель Торо
- Продюсер
Скотт
Стубер
- ДЛОператор
Дан
Лаустсен
- АДКомпозитор
Александр
Деспла