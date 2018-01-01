Актёры и съёмочная группа фильма «Франкенштейн: Воскрешение»

WinkФильмыФранкенштейн: ВоскрешениеАктёры и съёмочная группа фильма «Франкенштейн: Воскрешение»
Режиссёры
Актёры
АктрисаMillicent
Джульетт ОбриJuliet Aubrey
АктрисаLady Charlotte
Мишель РайанMichelle Ryan
АктёрRobert Browning / Creature
Филип Мартин БраунPhilip Martin Brown
АктрисаClara Browning
Кэти ШериданKatie Sheridan
АктёрWilliam Browning
Мэтт БарберMatt Barber
АктёрBob
Чарльз ДэйлCharles Dale
АктёрJasper
Филип ФилмарPhilip Philmar
АктрисаLiza
Клер СпенсClaire Spence
АктёрHiggins
Роберт ДьюксRobert Dukes
АктёрVicar
Пол МоханPaul Mohan
АктёрMr. Haddle
Марк ДэнбериMarc Danbury
АктёрOnlooker 2
Дэн ВинтерDan Winter
АктёрCaptain Walton
Пол ТонкинPaul Tonkin
АктёрButler
Тони РичардсонTony Richardson
АктёрScruffy Man
Адам Дж. МорганAdam J. Morgan
АктёрAlfred
Шон Эрл МакФерсонSean Earl McPherson
АктёрVictor Frankenstein
Эндрю МакгилланAndrew McGillan
АктёрHorace
Саймон ПенгеллиSimon Pengelly
АктёрBurly Man
Тим ХенлиTim Henley
АктёрLord Ashbury
Виктор ПтакVictor Ptak
АктёрMan in tavern
Хув МорганHuw Morgan
АктёрOnlooker 1
Пол КуррьеPaul Currier
АктёрTavern man
Тони БушTony Bush
АктрисаHousekeeper