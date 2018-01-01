Wink
Фильмы
Франкенштейн: Воскрешение
Актёры и съёмочная группа фильма «Франкенштейн: Воскрешение»

Актёры и съёмочная группа фильма «Франкенштейн: Воскрешение»

Режиссёры

Пол Дадбридж

Пол Дадбридж

Paul Dudbridge
Режиссёр

Актёры

Джульетт Обри

Джульетт Обри

Juliet Aubrey
АктрисаMillicent
Мишель Райан

Мишель Райан

Michelle Ryan
АктрисаLady Charlotte
Филип Мартин Браун

Филип Мартин Браун

Philip Martin Brown
АктёрRobert Browning / Creature
Кэти Шеридан

Кэти Шеридан

Katie Sheridan
АктрисаClara Browning
Мэтт Барбер

Мэтт Барбер

Matt Barber
АктёрWilliam Browning
Чарльз Дэйл

Чарльз Дэйл

Charles Dale
АктёрBob
Филип Филмар

Филип Филмар

Philip Philmar
АктёрJasper
Клер Спенс

Клер Спенс

Claire Spence
АктрисаLiza
Роберт Дьюкс

Роберт Дьюкс

Robert Dukes
АктёрHiggins
Пол Мохан

Пол Мохан

Paul Mohan
АктёрVicar
Марк Дэнбери

Марк Дэнбери

Marc Danbury
АктёрMr. Haddle
Дэн Винтер

Дэн Винтер

Dan Winter
АктёрOnlooker 2
Пол Тонкин

Пол Тонкин

Paul Tonkin
АктёрCaptain Walton
Тони Ричардсон

Тони Ричардсон

Tony Richardson
АктёрButler
Адам Дж. Морган

Адам Дж. Морган

Adam J. Morgan
АктёрScruffy Man
Шон Эрл МакФерсон

Шон Эрл МакФерсон

Sean Earl McPherson
АктёрAlfred
Эндрю Макгиллан

Эндрю Макгиллан

Andrew McGillan
АктёрVictor Frankenstein
Саймон Пенгелли

Саймон Пенгелли

Simon Pengelly
АктёрHorace
Тим Хенли

Тим Хенли

Tim Henley
АктёрBurly Man
Виктор Птак

Виктор Птак

Victor Ptak
АктёрLord Ashbury
Хув Морган

Хув Морган

Huw Morgan
АктёрMan in tavern
Пол Куррье

Пол Куррье

Paul Currier
АктёрOnlooker 1
Тони Буш

Тони Буш

Tony Bush
АктёрTavern man
Джулия Ваулз

Джулия Ваулз

Julia Vowles
АктрисаHousekeeper

Сценаристы

Пол Дадбридж

Пол Дадбридж

Paul Dudbridge
Сценарист

Продюсеры

Пол Дадбридж

Пол Дадбридж

Paul Dudbridge
Продюсер
Моника Гергелова

Моника Гергелова

Monika Gergelova
Продюсер
Майкл Райли

Майкл Райли

Michael Riley
Продюсер
Малкольм Винтер

Малкольм Винтер

Malcolm Winter
Продюсер

Монтажёры

Саймон Пирс

Саймон Пирс

Simon Pearce
Монтажёр