Форсаж 10 (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сможетли Доминик Торетто перехитрить врага, который предвидел каждый его шаг, или это начало конца для легендарной команды?«Форсаж 10»—новая глава скоростной саги сВином Дизелем.



Доминик иего семья сталкиваются ссамым опасным противником вистории франшизы. Спустя годы после дерзкого ограбления вРио-де-Жанейро, описанного в«Форсаже 5», прошлое возвращается влице сына убитого наркобарона Эрнана Рейеса—Данте. Одержимый местью, онразрабатывает изощренный план, чтобы погубить семью Доминика иуничтожить все, что ему дорого. Нафоне головокружительных погонь имасштабныхэкшен-сценкоманда Торретто объединяется снеожиданными союзниками. Защититли Дом тех, кого любит, если Данте способен предугадать каждый его шаг?



Фирменные автомобильные трюки, взрывной экшен, эмоции награни исуровые испытания—смотреть«Форсаж 10»можно судовольствием, даже небудучи знакомым спредыдущими частями.

