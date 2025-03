Fleetwood Mac - Live in Boston (Part 2) (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Часть 2: Сочетание душераздирающих текстов, гармоничного исполнения и продуманных мелодий, поддерживаемых ритмами Флитвуда и МакВи («однофамильцев» группы), выдержало несколько смен стиля, которые произошли в последующие десятилетия. Другие выступления включают в себя эффектную композицию Rhiannon, ранний хит Say You Love Me и новые релизы Peacekeeper, Goodbye Baby и Say You Will.



