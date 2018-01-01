Wink
Фильмы
Фламинго: Жизнь после метеорита
Актёры и съёмочная группа фильма «Фламинго: Жизнь после метеорита»

Актёры и съёмочная группа фильма «Фламинго: Жизнь после метеорита»

Режиссёры

Лоренсо Агерман

Лоренсо Агерман

Lorenzo Hagerman
Режиссёр

Актёры

Джульета Венегас

Джульета Венегас

Julieta Venegas
Актрисарассказчица

Продюсеры

Николь Сориано

Николь Сориано

Nicole Soriano
Продюсер
Джон Боуман

Джон Боуман

John Bowman
Продюсер
Джозеф Коэн

Джозеф Коэн

José Cohen
Продюсер

Монтажёры

Лоренсо Агерман

Лоренсо Агерман

Lorenzo Hagerman
Монтажёр
Сетина Хео

Сетина Хео

Setina Heo
Монтажёр

Операторы

Лоренсо Агерман

Лоренсо Агерман

Lorenzo Hagerman
Оператор
Геррит Вин

Геррит Вин

Gerrit Vyn
Оператор

Композиторы

Брайс Десснер

Брайс Десснер

Bryce Dessner
Композитор