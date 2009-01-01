Фламандские натюрморты (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

13-летний Гюнтер воспитывается в доме безропотной бабушки, где проживают его отец Пьер и трое дядьeв — Портель, Герман и Цворен. Великовозрастные шалопаи только и делают, что влипают в передряги в погоне за выпивкой и женщинами, и все это в круговороте отчаянного веселья, лени и тунеядства. Кем �вырастет Гюнтер?



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