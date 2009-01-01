Фламандские натюрморты (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Фламандские натюрморты
Драмы, Комедии104 мин18+
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Сюжет
13-летний Гюнтер воспитывается в доме безропотной бабушки, где проживают его отец Пьер и трое дядьeв — Портель, Герман и Цворен. Великовозрастные шалопаи только и делают, что влипают в передряги в погоне за выпивкой и женщинами, и все это в круговороте отчаянного веселья, лени и тунеядства. Кем �вырастет Гюнтер?
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Информация
СтранаБельгия, Нидерланды
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ФвРежиссёр
Феликс
ван Гронинген
- КВАктёр
Кеннет
Ванбаден
- ВДАктёр
Валентейн
Дененс
- КДАктёр
Кун
Де Граве
- ВХАктёр
Воутер
Хендрикс
- ЙХАктёр
Йохан
Хелденберг
- БХАктёр
Берт
Халфут
- ГДАктриса
Гилда
Де Баль
- НБАктриса
Натали
Броодс
- ПГАктриса
Полин
Гроссен
- СПАктриса
Софи
Палмерс
- КДСценарист
Кристоф
Дириккс
- ФвСценарист
Феликс
ван Гронинген
- ДВСценарист
Дмитрий
Верхюльст
- ДИПродюсер
Дирк
Импенс
- ЕБПродюсер
Ерун
Бекер
- КРХудожник
Курт
Риголле
- НЛМонтажёр
Нико
Лёнен
- ЖНКомпозитор
Жеф
Нив