Фламандские натюрморты
Wink
Фильмы
Фламандские натюрморты

Фламандские натюрморты (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Фламандские натюрморты
Драмы, Комедии104 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

13-летний Гюнтер воспитывается в доме безропотной бабушки, где проживают его отец Пьер и трое дядьeв — Портель, Герман и Цворен. Великовозрастные шалопаи только и делают, что влипают в передряги в погоне за выпивкой и женщинами, и все это в круговороте отчаянного веселья, лени и тунеядства. Кем вырастет Гюнтер?

Фламандские натюрморты смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Бельгия, Нидерланды
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фламандские натюрморты»

Всё