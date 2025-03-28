Финч (фильм, 2021) смотреть онлайн

Остаться последним человеком на Земле — не самое страшное. Гораздо страшнее — остаться одному. Фантастическая драма «Финч» — фильм 2021 года с Томом Хэнксом в главной роли — рассказывает об инженере-изобретателе, который после глобальной катастрофы создает себе спутника — робота Джеффа, — чтобы было с кем поговорить и кому доверить своего пса.



Финч смертельно болен. Он знает, что времени осталось немного, и пытается подготовить Джеффа к главной миссии — заботе о собаке после его смерти. Втроем они отправляются в путешествие по постапокалиптической Америке: через пустоши, бури, разрушенные города и остатки человечества. Джефф учится быть человеком, Финч учится отпускать, а пес… ну, он просто остается собакой.



Это не фильм-катастрофа, а камерная драма о том, каково это — прощаться. Если вам по душе тихие, человечные истории о дружбе, верности и надежде, смотреть «Финч» будет правильным выбором на вечер.

