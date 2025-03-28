Финч (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Остаться последним человеком на Земле — не самое страшное. Гораздо страшнее — остаться одному. Фантастическая драма «Финч» — фильм 2021 года с Томом Хэнксом в главной роли — рассказывает об инженере-изобретателе, который после глобальной катастрофы создает себе спутника — робота Джеффа, — чтобы было с кем поговорить и кому доверить своего пса.
Финч смертельно болен. Он знает, что времени осталось немного, и пытается подготовить Джеффа к главной миссии — заботе о собаке после его смерти. Втроем они отправляются в путешествие по постапокалиптической Америке: через пустоши, бури, разрушенные города и остатки человечества. Джефф учится быть человеком, Финч учится отпускать, а пес… ну, он просто остается собакой.
Это не фильм-катастрофа, а камерная драма о том, каково это — прощаться. Если вам по душе тихие, человечные истории о дружбе, верности и надежде, смотреть «Финч» будет правильным выбором на вечер.
СтранаСША, Индия
ЖанрФантастика, Драма
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- ЭДАктриса
Эмили
Джонс
- Актёр
Калеб
Лэндри Джонс
- Актёр
Том
Хэнкс
- ЛКАктриса
Лора
Каннингэм
- ОААктёр
Оскар
Авила
- ШАктёр
Шеймус
- МУАктриса
Мари
Уэйдженман
- АПСценарист
Айвор
Пауэлл
- КЛСценарист
Крэйг
Люк
- ДРПродюсер
Джеки
Рубин
- АППродюсер
Айвор
Пауэлл
- КМПродюсер
Кевин
Мишер
- ДРПродюсер
Джек
Рэпк
- ДМХудожница
Дженнифер
М. Джентиле
- ТМХудожник
Том
Мейер
- КиХудожник
Курт
и Барт
- Монтажёр
Тим
Портер
- ГСКомпозитор
Густаво
Сантаолалья