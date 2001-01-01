Финал (фильм, 2001) смотреть онлайн

Финал
Финал

2001, Final
Фантастика, Триллер18+

Проснувшись в почти пустой комнате, Билл испытывает странные воспоминания о смерти отца и автокатастрофе, а также периодически испытывает параноидальный бред. Психолог Энн пытается помочь ему разобраться во всём этом.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер

Рейтинг