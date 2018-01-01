Wink
Философский камень
Актёры и съёмочная группа фильма «Философский камень»

Режиссёры

Фарид Феджер

Farid Fedjer
Актёры

Тикки Ольгадо

Ticky Holgado
АктёрCommissaire Ernest-August Mallory
Жан-Мари Бигар

Jean-Marie Bigard
Фарид Феджер

Farid Fedjer
Жан-Клод Дрейфус

Jean-Claude Dreyfus
Ив Ранье

Yves Rénier
Филипп Канделоро

Philippe Candeloro
Мусс Диуф

Mouss Diouf
Патрик Прежан

Patrick Préjean
Микаэль Юн

Michael Youn
Актёр(в титрах: Mickael Youn)
Мусса Мааскри

Moussa Maaskri
АктёрJean-Edouard Ben Mouloud
Клод Броссе

Claude Brosset
Лор Синклер

Laure Sainclair
Амина Аннаби

Amina Annabi
Дьедонне

Dieudonné
Селин Хилейр

Céline Hilaire
Сами Насери

Samy Naceri
Филип Николич

Filip Nikolic
Чик Ортега

Chick Ortega
Йони Рош

Yoni Roch
Актёр

Сценаристы

Фарид Феджер

Farid Fedjer
Сценарист