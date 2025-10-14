Философский камень
Wink
Фильмы
Философский камень

Философский камень (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Philosophale
Боевик, Комедия18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В Париже ожесточённые разборки между бандами. Комиссар, близкий к отставке, расследует дело, связанное с нацистами и философским камнем.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал

Рейтинг

1.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Философский камень»