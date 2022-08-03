ФиксиПелки. Колесо (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, SpongeBob SquarePants
Мультфильм, Фэнтези2 мин12+
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О фильме
Население подводного городка Бикини Боттом составляют разные морские обитатели. Среди них — лучший друг Спанч Боба, морская звезда по имени Патрик, раздражительный надменный кальмар Сквидвард и белка по имени Сэнди, которая тоже живeт под водой, используя гидрокостюм.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Фэнтези
КачествоSD
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ВУРежиссёр
Винсент
Уоллер
- СХРежиссёр
Стивен
Хилленбёрг
- ШКРежиссёр
Шерм
Коэн
- ТКАктёр
Том
Кенни
- РБАктёр
Роджер
Бампасс
- Актёр
Билл
Фагербакки
- Актёр
Клэнси
Браун
- МЛАктёр
Мистер
Лоуренс
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- ДТАктриса
Джилл
Тэлли
- КЛАктриса
Кэролин
Лоуренс
- СИАктриса
Сирена
Ирвин
- МДАктриса
Мэри
Джо Кэтлетт
- Сценарист
Тим
Хилл
- НДСценарист
Ник
Дженнингс
- ДДСценарист
Дерек
Драймон
- ЛБСценарист
Люк
Брукшир
- СХПродюсер
Стивен
Хилленбёрг
- ПТПродюсер
Пол
Тиббит
- ДМПродюсер
Дженни
Моника
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Балабанов
- ИААктёр дубляжа
Иван
Агапов
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- ВНАктёр дубляжа
Виктор
Незнанов
- ФСХудожник
Фред
Сейберт
- РРМонтажёр
Робби
Робертс
- КХМонтажёр
Кристофер
Хинк
- БКМонтажёр
Брэдли
Кэроу
- ЭЭОператор
Эрик
Эдкинс
- ДУКомпозитор
Джереми
Уэйкфилд