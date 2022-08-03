ФиксиПелки. Часики (фильм, 2012) смотреть онлайн

Население подводного городка Бикини Боттом составляют разные морские обитатели. Среди них — лучший друг Спанч Боба, морская звезда по имени Патрик, раздражительный надменный кальмар Сквидвард и белка по имени Сэнди, которая тоже живeт под водой, используя гидрокостюм.

