Фиксики. Выпуск 8 (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Фиксики. Выпуск 8
Мультфильм36 мин0+
О фильме
1. Карамель 2. Кубик Нолика 3. Катапульта 4. Зеркало 5. Детектор лжи 6. Команда
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время36 мин / 00:36
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ВБРежиссёр
Василий
Бедошвили
- ААРежиссёр
Александра
Аверьянова
- КБРежиссёр
Константин
Бирюков
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- АСАктёр
Артём
Скосарев
- ПИАктёр
Пётр
Иващенко
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актриса
Инна
Королёва
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ИДАктёр
Иван
Добряков
- ЯВАктёр
Яков
Васильев
- Актёр
Александр
Новиков
- ЮМАктёр
Юрий
Мазихин
- ЮИСценарист
Юрий
Исаков
- АКСценарист
Александр
Каряев
- ГВСценарист
Георгий
Васильев
- ДМСценарист
Дарья
Моргунова
- ГВПродюсер
Георгий
Васильев
- ММПродюсер
Майкл
Меннис
- ИППродюсер
Илья
Попов
- КТПродюсер
Константин
Тарасов
- ЮПХудожник
Юрий
Пронин
- НГХудожница
Надежда
Горлова
- АЛХудожница
Анна
Лысенко
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- ПММонтажёр
Павел
Мунтян
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- ЛЗКомпозитор
Лев
Землинский
- ГВКомпозитор
Георгий
Васильев
- АСКомпозитор
Александр
Софронов