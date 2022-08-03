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Фиксики. Выпуск 3

Фиксики. Выпуск 3 (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Фиксики. Выпуск 3
Мультфильм, Для самых маленьких42 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

1. Деталька 2. Аквариум 3. Сотовый телефон 4. Степлер 5. Клавиатура 6. Шариковая ручка 7. Гирлянда

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фиксики. Выпуск 3»