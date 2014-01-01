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Феникс

Феникс (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Phoenix
Драма94 мин18+

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О фильме

Знаете ли вы человека, который обещал быть с вами «в горе и радости»? Действительно ли вы знаете этого человека? Драма немецкого режиссера Кристиана Петцольда «Феникс» — фильм о попытках восстановить разрушенную войной жизнь с непредсказуемым финалом.

Еврейка Нелли Ленц выжила в концентрационном лагере во время Холокоста, но ее лицо оказывается изуродованным. Благодаря помощи подруги она делает пластическую операцию, правда, «новая» Нелли внешне совсем не похожа на прежнюю. Женщина мечтает отыскать мужа, с которым в годы войны ее разлучило гестапо, и ей даже это удается. Вот только Йоханнес не узнает Нелли и втягивает в странную игру.

Глубокая, драматичная и неторопливая — картина делает акцент на переживаниях героини, ее внутренних и внешних метаморфозах. Смотреть «Феникс» будет интересно ценителям европейского арт-хауса.

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Страна
Германия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Феникс»