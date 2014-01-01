Феникс (фильм, 2014) смотреть онлайн
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О фильме
Знаете ли вы человека, который обещал быть с вами «в горе и радости»? Действительно ли вы знаете этого человека? Драма немецкого режиссера Кристиана Петцольда «Феникс» — фильм о попытках восстановить разрушенную войной жизнь с непредсказуемым финалом.
Еврейка Нелли Ленц вы�жила в концентрационном лагере во время Холокоста, но ее лицо оказывается изуродованным. Благодаря помощи подруги она делает пластическую операцию, правда, «новая» Нелли внешне совсем не похожа на прежнюю. Женщина мечтает отыскать мужа, с которым в годы войны ее разлучило гестапо, и ей даже это удается. Вот только Йоханнес не узнает Нелли и втягивает в странную игру.
Глубокая, драматичная и неторопливая — картина делает акцент на переживаниях героини, ее внутренних и внешних метаморфозах. Смотреть «Феникс» будет интересно ценителям европейского арт-хауса.
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Рейтинг
- КПРежиссёр
Кристиан
Петцольд
- НХАктриса
Нина
Хосс
- РЦАктёр
Рональд
Церфельд
- НКАктриса
Нина
Кунцендорф
- ТПАктёр
Тристан
Пюттер
- ММАктёр
Михаэль
Мертенс
- ИКАктриса
Имоген
Когге
- ФРАктёр
Феликс
Ромер
- УПАктёр
Уве
Пройсс
- ВКАктриса
Валери
Кох
- ЕБАктриса
Ева
Бэй
- Актриса
Валерия
Вегнер
- КПСценарист
Кристиан
Петцольд
- ХФСценарист
Харун
Фароки
- ЮМСценарист
Юбер
Монтейе
- ФКПродюсер
Флориан
Кёрнер фон Густорф
- МВПродюсер
Михаэль
Вебер
- ББМонтажёр
Беттина
Бёхлер
- ГФОператор
Ганс
Фромм