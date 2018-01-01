Wink
Фильмы
Феникс
Актёры и съёмочная группа фильма «Феникс»

Актёры и съёмочная группа фильма «Феникс»

Режиссёры

Дэнни Кэннон

Дэнни Кэннон

Danny Cannon
Режиссёр

Актёры

Рэй Лиотта

Рэй Лиотта

Ray Liotta
АктёрHarry Collins
Энтони ЛаПалья

Энтони ЛаПалья

Anthony LaPaglia
АктёрMike Henshaw
Анжелика Хьюстон

Анжелика Хьюстон

Anjelica Huston
АктрисаLeila
Дэниэл Болдуин

Дэниэл Болдуин

Daniel Baldwin
АктёрJames Nutter
Джереми Пивен

Джереми Пивен

Jeremy Piven
АктёрFred Shuster
Джордж Агилар

Джордж Агилар

George Aguilar
АктёрMr. Fat
Том Нунэн

Том Нунэн

Tom Noonan
АктёрChicago
Ксандер Беркли

Ксандер Беркли

Xander Berkeley
АктёрLt. Clyde Webber
Ал Сапиенца

Ал Сапиенца

Al Sapienza
АктёрCop
Бриттани Мерфи

Бриттани Мерфи

Brittany Murphy
АктрисаVeronica
Ройс Д. Эпплгейт

Ройс Д. Эпплгейт

Royce D. Applegate
АктёрDickerman
Тамара Клеттербак

Тамара Клеттербак

Tamara Clatterbuck
АктрисаWaitress
Ванесса Мандей

Ванесса Мандей

Vanessa Munday
АктрисаBetsy
Ивет Круз

Ивет Круз

Yvette Cruise
АктрисаMaria
Джон Генри Уитакер

Джон Генри Уитакер

John Henry Whitaker
АктёрHusband
Гленн Моршауэр

Гленн Моршауэр

Glenn Morshower
АктёрAnti-Abortionist
Джордж Мёрдок

Джордж Мёрдок

George Murdock
АктёрSid
Кэтрин Джустен

Кэтрин Джустен

Kathryn Joosten
АктрисаEsther
Джанкарло Эспозито

Джанкарло Эспозито

Giancarlo Esposito
АктёрLouie
Эрнест М. Гарсиа

Эрнест М. Гарсиа

Ernest M. Garcia
АктёрChubby
Дэвид Дунард

Дэвид Дунард

David Dunard
АктёрMurray
Эрл Кэрролл

Эрл Кэрролл

Earl Carroll
АктёрSeymour
Сандра Тейлор

Сандра Тейлор

Sandra Taylor
АктрисаVideo Game Stripper
Фрэнк Клем

Фрэнк Клем

Frank Clem
АктёрMr. Skinny
Кари Вурер

Кари Вурер

Kari Wuhrer
АктрисаKatie Shuster
Мария Стэнтон

Мария Стэнтон

Maria Stanton
АктрисаPhotographer
Мёрфи Данн

Мёрфи Данн

Murphy Dunne
АктёрCarl
Сибел Эргенер

Сибел Эргенер

Sibel Ergener
АктрисаCarl's Wife
Джованни Рибизи

Джованни Рибизи

Giovanni Ribisi
АктёрJoey Schneider
Диг Уэйн

Диг Уэйн

Dig Wayne
АктёрNorm
Сими Мехта

Сими Мехта

Simi Mehta
АктрисаNew Girl
Энни Фицджералд

Энни Фицджералд

Annie Fitzgerald
АктрисаHeist Stripper
Питер Спеллос

Питер Спеллос

Peter Spellos
АктёрBurt
Гордон Дженнисон Нойс

Гордон Дженнисон Нойс

Gordon Jennison Noice
АктёрManny (в титрах: Gordon Jennison)
Кармен Филпи

Кармен Филпи

Carmen Filpi
АктёрLocksmith
Маргарет Чавез

Маргарет Чавез

Margaret Chavez
АктрисаDolores
Л. Кристиан Миксон

Л. Кристиан Миксон

L. Christian Mixon
Актёр

Сценаристы

Эдди Ричи

Эдди Ричи

Eddie Richey
Сценарист

Продюсеры

Трейси Грэм-Райс

Трейси Грэм-Райс

Tracie Graham-Rice
Продюсер
Андре Ламал

Андре Ламал

Andre Lamal
Продюсер
Рэй Лиотта

Рэй Лиотта

Ray Liotta
Продюсер
Майкл Мендельсон

Майкл Мендельсон

Michael Mendelsohn
Продюсер

Монтажёры

Зак Стэнберг

Зак Стэнберг

Zach Staenberg
Монтажёр

Операторы

Джеймс Л. Картер

Джеймс Л. Картер

James L. Carter
Оператор

Композиторы

Грэм Ревелл

Грэм Ревелл

Graeme Revell
Композитор