Феникс
Wink
Фильмы
Феникс

Феникс (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Phoenix
Драма, Криминал16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Гарри Коллинз — бесстрашный офицер полиции аризонского городка Феникс. Он всю жизнь боролся не только с преступностью, но и со своими пороками, главный из которых — азартные игры. Не в состоянии разделаться с долгами, он вместе со своими верными друзьями, безжалостными полицейскими, решает ограбить подпольного ростовщика.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Феникс»