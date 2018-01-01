Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Фэнбой и Чам-чам. Вампиробой|Монстр из тумана»

Режиссёры

Эдди Тригерос

Эдди Тригерос

Eddie Trigueros
Режиссёр

Актёры

Дэвид Хорнсби

Дэвид Хорнсби

David Hornsby
АктёрFanboy
Ника Футтерман

Ника Футтерман

Nika Futterman
АктрисаChum Chum
Джефф Беннетт

Джефф Беннетт

Jeff Bennett
АктёрMr. Mufflin
Уайат Сенак

Уайат Сенак

Wyatt Cenac
АктёрLenny
Кэнди Мило

Кэнди Мило

Candi Milo
АктрисаLupe
Джейми Кеннеди

Джейми Кеннеди

Jamie Kennedy
АктёрKyle
Джош Дюамель

Джош Дюамель

Josh Duhamel
АктёрOz
Диана Лью

Диана Лью

Dyana Liu
АктрисаYo
Стив Томпкинс

Стив Томпкинс

Steve Tompkins
АктёрJanitor Poopatine
Эстель Харрис

Эстель Харрис

Estelle Harris
АктрисаOz's Mom

Сценаристы

Стив Томпкинс

Стив Томпкинс

Steve Tompkins
Сценарист
Расс Карни

Расс Карни

Russ Carney
Сценарист

Продюсеры

Фред Сейберт

Фред Сейберт

Fred Seibert
Продюсер
Джейсон Мейер

Джейсон Мейер

Jason Meier
Продюсер
Стив Томпкинс

Стив Томпкинс

Steve Tompkins
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Пущ

Андрей Пущ

Актёр дубляжа
Владимир Терещук

Владимир Терещук

Актёр дубляжа
Михаил Шевченко

Михаил Шевченко

Актёр дубляжа
Наталья Романько-Киселёва

Наталья Романько-Киселёва

Актриса дубляжа
Андрей Фединчик

Андрей Фединчик

Актёр дубляжа

Операторы

Бэн Кёфрин

Бэн Кёфрин

Ben Kufrin
Оператор

Композиторы

Брэд Джозеф Брик

Брэд Джозеф Брик

Brad Breeck
Композитор