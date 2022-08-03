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Фэнбой и Чам-чам. Вампиробой|Монстр из тумана

Фэнбой и Чам-чам. Вампиробой|Монстр из тумана (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Fanboy and Chum Chum
Мультфильм, Приключения22 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фэнбой и Чам Чам — два фантазера, которые любят как следует повеселиться. Они большие поклонники научной фантастики, тайн, загадок и мультипликации. Они создают свою собственную реальность — мир бесконечной фантазии.

Страна
США, Новая Зеландия, Тайвань
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

3.0 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фэнбой и Чам-чам. Вампиробой|Монстр из тумана»