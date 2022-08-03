Фэнбой и Чам-чам. Уборщик наносит ответный удар|Проклятый доллар (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Fanboy and Chum Chum
Мультфильм, Приключения22 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фэнбой и Чам Чам — два фантазера, которые любят как следует повеселиться. Они большие поклонники научной фантастики, тайн, загадок и мультипликации. Они создают свою собственную реальность — мир бесконечной фантазии.
СтранаСША, Новая Зеландия, Тайвань
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
3.0 КиноПоиск
3.5 IMDb
- ЭТРежиссёр
Эдди
Тригерос
- ДХАктёр
Дэвид
Хорнсби
- НФАктриса
Ника
Футтерман
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- УСАктёр
Уайат
Сенак
- КМАктриса
Кэнди
Мило
- ДКАктёр
Джейми
Кеннеди
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- ДЛАктриса
Диана
Лью
- СТАктёр
Стив
Томпкинс
- ЭХАктриса
Эстель
Харрис
- СТСценарист
Стив
Томпкинс
- РКСценарист
Расс
Карни
- ФСПродюсер
Фред
Сейберт
- ДМПродюсер
Джейсон
Мейер
- СТПродюсер
Стив
Томпкинс
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пущ
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Терещук
- МШАктёр дубляжа
Михаил
Шевченко
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Романько-Киселёва
- Актёр дубляжа
Андрей
Фединчик
- БКОператор
Бэн
Кёфрин
- БДКомпозитор
Брэд
Джозеф Брик