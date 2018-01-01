Wink
Фильмы
Феллини и духи
Актёры и съёмочная группа фильма «Феллини и духи»

Актёры и съёмочная группа фильма «Феллини и духи»

Режиссёры

Ансельма Делл’Олло

Ансельма Делл’Олло

Selma Dell'Olio
Режиссёр

Актёры

Джанфранко Анджелуччи

Джанфранко Анджелуччи

Gianfranco Angelucci
Актёр
Филиппо Ашоне

Филиппо Ашоне

Filippo Ascione
Актёр
Дэмьен Шазелл

Дэмьен Шазелл

Damien Chazelle
Актёр
Леонетта Бентивольо

Леонетта Бентивольо

Leonetta Bentivoglio
Актриса
Роберто Бениньи

Роберто Бениньи

Roberto Benigni
Актёр

Продюсеры

Симона Банки

Симона Банки

Simona Banchi
Продюсер
Лучиано Стелла

Лучиано Стелла

Luciano Stella
Продюсер

Монтажёры

Стюарт Мэйби

Стюарт Мэйби

Stuart Mabey
Монтажёр

Композиторы

Антонио Фреза

Антонио Фреза

Antonio Fresa
Композитор