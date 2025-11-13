Фантом (фильм, 1996) смотреть онлайн

Фантом
1996, The Phantom
Фэнтези, Боевик0+

Приключенческий боевик, в основу которого легли подвиги популярного персонажа комиксов Фантома. В старинной легенде говорится о магических черепах Туганды, дающих разрушительную силу тому, кто завладеет ими.
Хранитель тайны, благородный «герой в маске» Кид Уокер противостоит злодею Дрэксу, одержимому идеей безграничной власти над человечеством. Фантому предстоит справиться с гангстерами и пиратами, обрести любовь красавицы Дайан и спасти мир.

Страна
Австралия, США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

