Фантом (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, The Phantom
Фэнтези, Боевик0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Приключенческий боевик, в основу которого легли подвиги популярного персонажа комиксов Фантома. В старинной легенде говорится о магических черепах Туганды, дающих разрушительную силу тому, кто завладеет ими.
Хранитель тайны, благородный «герой в маске» Кид Уокер противостоит злодею Дрэксу, одержимому идеей безграничной власти над человечеством. Фантому предстоит справиться с гангстерами и пиратами, обрести любовь красавицы Дайан и спасти мир.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb
- СУРежиссёр
Саймон
Уинсер
- Актёр
Билли
Зейн
- КСАктриса
Кристи
Суонсон
- Актёр
Трит
Уильямс
- Актриса
Кэтрин
Зета-Джонс
- Актёр
Джеймс
Римар
- КТАктёр
Кэри-Хироюки
Тагава
- Актёр
Билл
Смитрович
- КСАктёр
Кейси
Семашко
- Актёр
Дэвид
Провал
- ДРАктёр
Джозеф
Раньо
- СЭАктриса
Саманта
Эггар
- Актёр
Джон
Тенни
- ПМАктёр
Патрик
МакГуэн
- РКАктёр
Роберт
Колеби
- АРАктёр
Аль
Руссо
- ЛРАктёр
Леон
Рассом
- БКАктёр
Бернард
Кейтс
- ДКАктёр
Джон
Каподиче
- БКАктёр
Бо
Кэйн
- УДАктёр
Уильям
Джонс
- ДПАктёр
Джон
Проски
- АЗАктёр
Алан
Зитнер
- ДКАктёр
Дэйн
Карсон
- ДФАктёр
Дэйн
Фаруелл
- ДЧАктёр
Джаред
Чэндлер
- РААктёр
Радмар
Агана Джао
- УЗАктёр
Уильям
Заппа
- АВАктёр
Агос
Виджайя Соджарво
- КЛАктёр
Клинт
Лиллей
- ОПАктёр
Остин
Питерс
- ВМАктёр
Виктор
Мадрона
- ВФАктриса
Валери
Флюгер
- РДАктёр
Род
Дэйли
- ТМАктёр
Том
Музила
- МСАктёр
Майкл
Сэттерфилд
- ДБСценарист
Джеффри
Боум
- ЛФСценарист
Ли
Фальк
- Продюсер
Роберт
Эванс
- АЛПродюсер
Алан
Лэдд мл.
- КФПродюсер
Кристин
Форсит-Питерс
- ОНМонтажёр
О.
Николас Браун
- БХМонтажёр
Брайан
Х. Кэрролл
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман