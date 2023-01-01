Wink
Фильмы
Фантом Вселенной
Актёры и съёмочная группа фильма «Фантом Вселенной»

Актёры и съёмочная группа фильма «Фантом Вселенной»

Режиссёры

Жоао Пекенау

Жоао Пекенау

Joao Pequenao
Режиссёр

Актёры

Кан Корай

Кан Корай

Can Koray
Актёррассказчик
Тильда Суинтон

Тильда Суинтон

Tilda Swinton
Актрисарассказчик

Сценаристы

Р. Майкл Барнетт

Р. Майкл Барнетт

R. Michael Barnett
Сценарист
Кэри Энн Стрелецки

Кэри Энн Стрелецки

Carey Ann Strelecki
Сценарист

Продюсеры

Меган Боинг

Меган Боинг

Meaghan Boeing
Продюсер
Каушик Де

Каушик Де

Kaushik De
Продюсер
Рейнхарт Свенхорст

Рейнхарт Свенхорст

Reinhard Schwienhorst
Продюсер
Р. Майкл Барнетт

Р. Майкл Барнетт

R. Michael Barnett
Продюсер
Кэри Энн Стрелецки

Кэри Энн Стрелецки

Carey Ann Strelecki
Продюсер

Монтажёры

Жоао Пекенау

Жоао Пекенау

Joao Pequenao
Монтажёр
Кэри Энн Стрелецки

Кэри Энн Стрелецки

Carey Ann Strelecki
Монтажёр