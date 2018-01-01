Wink
Фантом. Ограбление по-итальянски
Актёры и съёмочная группа фильма «Фантом. Ограбление по-итальянски»

Режиссёры

Марко Манетти

Marco Manetti
Режиссёр
Антонио Манетти

Antonio Manetti
Режиссёр

Актёры

Мириам Леоне

Miriam Leone
АктрисаEva Kant
Моника Беллуччи

Monica Bellucci
АктрисаAltea di Vallemberg
Линда Кариди

Linda Caridi
АктрисаElena Vanel
Валерио Мастандреа

Valerio Mastandrea
АктёрIspettore Ginko
Джакомо Джианниотти

Giacomo Gianniotti
АктёрDiabolik

Сценаристы

Марко Манетти

Marco Manetti
Сценарист
Анджела Джуссани

Angela Giussani
Сценарист
Антонио Манетти

Antonio Manetti
Сценарист

Продюсеры

Марко Манетти

Marco Manetti
Продюсер
Карло Маккителла

Carlo Macchitella
Продюсер
Антонио Манетти

Antonio Manetti
Продюсер

Композиторы

Альдо Ди Скальци

Aldo De Scalzi
Композитор
Пивио

Pivio
Композитор