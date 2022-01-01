Фантом. Ограбление по-итальянски
Wink
Фильмы
Фантом. Ограбление по-итальянски

Фильм Фантом. Ограбление по-итальянски

2022, Diabolik - Ginko all'attacco!
Боевик, Криминал18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Дьяволик продолжает охоту за драгоценностями, пока Ева Кант пытается уговорить его сделать перерыв. Во время их последнего дела перед отдыхом Дьяволик попадает в ловушку, расставленную для него инспектором Гинко. Загнанный в угол неуловимый вор решает сбежать с места преступления, бросив свою возлюбленную Еву.

Фантом покупка билетов в кино онлайн

Страна
Италия, Франция
Жанр
Боевик, Криминал
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Фантом. Ограбление по-итальянски»