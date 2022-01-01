Фильм Фантом. Ограбление по-итальянски
2022, Diabolik - Ginko all'attacco!
Боевик, Криминал18+
О фильме
Дьяволик продолжает охоту за драгоценностями, пока Ева Кант пытается уговорить его сделать перерыв. Во время их последнего дела перед отдыхом Дьяволик попадает в ловушку, расставленную для него инспектором Гинко. Загнанный в угол неуловимый вор решает сбежать с места преступления, бросив свою возлюбленную Еву.
Рейтинг
- ММРежиссёр
Марко
Манетти
- АМРежиссёр
Антонио
Манетти
- Актриса
Мириам
Леоне
- Актриса
Моника
Беллуччи
- ЛКАктриса
Линда
Кариди
- ВМАктёр
Валерио
Мастандреа
- ДДАктёр
Джакомо
Джианниотти
- ММСценарист
Марко
Манетти
- АДСценарист
Анджела
Джуссани
- АМСценарист
Антонио
Манетти
- ММПродюсер
Марко
Манетти
- КМПродюсер
Карло
Маккителла
- АМПродюсер
Антонио
Манетти
- АДКомпозитор
Альдо
Ди Скальци
- ПКомпозитор
Пивио