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Фильмы
Фантом. Кто ты?
Актёры и съёмочная группа фильма «Фантом. Кто ты?»

Актёры и съёмочная группа фильма «Фантом. Кто ты?»

Режиссёры

Антонио Манетти

Антонио Манетти

Antonio Manetti
Режиссёр
Марко Манетти

Марко Манетти

Marco Manetti
Режиссёр

Актёры

Джакомо Джианниотти

Джакомо Джианниотти

Giacomo Gianniotti
Актёр
Мириам Леоне

Мириам Леоне

Miriam Leone
Актриса
Валерио Мастандреа

Валерио Мастандреа

Valerio Mastandrea
Актёр
Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Monica Bellucci
Актриса
Пьер Джорджо Беллоккьо

Пьер Джорджо Беллоккьо

Pier Giorgio Bellocchio
Актёр
Кьяра Мартеджани

Кьяра Мартеджани

Chiara Martegiani
Актриса
Массимилиано Росси

Массимилиано Росси

Massimiliano Rossi
Актёр
Марио Сгуэлья

Марио Сгуэлья

Mario Sgueglia
Актёр
Аманда Кампана

Аманда Кампана

Amanda Campana
Актриса
Андреа Арру

Андреа Арру

Andrea Arru
Актёр
Макс Газзе

Макс Газзе

Max Gazzè
Актёр
Каролина Крешентини

Каролина Крешентини

Carolina Crescentini
Актриса
Паоло Калабрези

Паоло Калабрези

Paolo Calabresi
Актёр
Лоренцо Цурцоло

Лоренцо Цурцоло

Lorenzo Zurzolo
Актёр
Барбара Буше

Барбара Буше

Barbara Bouchet
Актриса
Уолтер Кордопатри

Уолтер Кордопатри

Walter Cordopatri
Актёр
Данило Де Сумма

Данило Де Сумма

Danilo De Summa
Актёр
Паоло Гаспарини

Паоло Гаспарини

Paolo Gasparini
Актёр
Тимоти Мартин

Тимоти Мартин

Timothy Martin
Актёр
Филиппо Паготто

Филиппо Паготто

Filippo Pagotto
Актёр
Габриэль Парилло

Габриэль Парилло

Gabriele Parrillo
Актёр
Дирк Плёниссен

Дирк Плёниссен

Dirk Plönissen
Актёр
Хал Яманоути

Хал Яманоути

Hal Yamanouchi
Актёр
Франческо Дзендзола

Франческо Дзендзола

Francesco Zenzola
Актёр

Сценаристы

Антонио Манетти

Антонио Манетти

Antonio Manetti
Сценарист
Марко Манетти

Марко Манетти

Marco Manetti
Сценарист
Анджела Джуссани

Анджела Джуссани

Angela Giussani
Сценарист

Продюсеры

Пьер Джорджо Беллоккьо

Пьер Джорджо Беллоккьо

Pier Giorgio Bellocchio
Продюсер

Композиторы

Альдо Ди Скальци

Альдо Ди Скальци

Aldo De Scalzi
Композитор
Пивио

Пивио

Pivio
Композитор