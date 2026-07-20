Фильм Фантом. Кто ты?
О фильме
В мире, где полиция годами безуспешно охотится за самым неуловимым преступником, имя Дьяволика давно стало легендой. Он всегда на шаг впереди своих врагов, скрывает лицо под множеством масок и не оставляет после себя следов. Но однажды обстоятельства складываются так, что сам Дьяволик оказывается в смертельной ловушке вместе со своим главным противником — инспектором Джинко.
Пока время неумолимо истекает, инспектор задает вопрос, который много лет оставался без ответа: кто такой Дьяволик на самом деле? Впервые загадочный преступник раскрывает историю своего прошлого — путь мальчика без имени, пережившего трагедию и выросшего в жестоком мире, где доверять нельзя никому.
Тайны, предательства, опасные игры и борьба за выживание переплетаются в напряженной истории, которая раскрывает происхождение одного из самых харизматичных антигероев европейского кино и показывает, как рождаются легенды.
Рейтинг
- АМРежиссёр
Антонио
Манетти
- ММРежиссёр
Марко
Манетти
- ДДАктёр
Джакомо
Джианниотти
- Актриса
Мириам
Леоне
- ВМАктёр
Валерио
Мастандреа
- Актриса
Моника
Беллуччи
- ПДАктёр
Пьер
Джорджо Беллоккьо
- КМАктриса
Кьяра
Мартеджани
- МРАктёр
Массимилиано
Росси
- МСАктёр
Марио
Сгуэлья
- АКАктриса
Аманда
Кампана
- АААктёр
Андреа
Арру
- МГАктёр
Макс
Газзе
- ККАктриса
Каролина
Крешентини
- ПКАктёр
Паоло
Калабрези
- ЛЦАктёр
Лоренцо
Цурцоло
- ББАктриса
Барбара
Буше
- УКАктёр
Уолтер
Кордопатри
- ДДАктёр
Данило
Де Сумма
- ПГАктёр
Паоло
Гаспарини
- ТМАктёр
Тимоти
Мартин
- ФПАктёр
Филиппо
Паготто
- ГПАктёр
Габриэль
Парилло
- ДПАктёр
Дирк
Плёниссен
- ХЯАктёр
Хал
Яманоути
- ФДАктёр
Франческо
Дзендзола
- АМСценарист
Антонио
Манетти
- ММСценарист
Марко
Манетти
- АДСценарист
Анджела
Джуссани
- ПДПродюсер
Пьер
Джорджо Беллоккьо
- АДКомпозитор
Альдо
Ди Скальци
- ПКомпозитор
Пивио