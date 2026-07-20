Фантом. Кто ты?
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Фантом. Кто ты?

Фильм Фантом. Кто ты?

2023, Diabolik chi sei?
Боевик, Триллер18+
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О фильме

В мире, где полиция годами безуспешно охотится за самым неуловимым преступником, имя Дьяволика давно стало легендой. Он всегда на шаг впереди своих врагов, скрывает лицо под множеством масок и не оставляет после себя следов. Но однажды обстоятельства складываются так, что сам Дьяволик оказывается в смертельной ловушке вместе со своим главным противником — инспектором Джинко.
Пока время неумолимо истекает, инспектор задает вопрос, который много лет оставался без ответа: кто такой Дьяволик на самом деле? Впервые загадочный преступник раскрывает историю своего прошлого — путь мальчика без имени, пережившего трагедию и выросшего в жестоком мире, где доверять нельзя никому.
Тайны, предательства, опасные игры и борьба за выживание переплетаются в напряженной истории, которая раскрывает происхождение одного из самых харизматичных антигероев европейского кино и показывает, как рождаются легенды.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фантом. Кто ты?»