Фантастические твари: Тайны Дамблдора (фильм, 2022) смотреть онлайн

Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» 2022 года покажет двух магов-титанов, попавших в изящную ловушку — оба связаны обетом не состязаться друг с другом. Дэвид Йейтс делает ставку на харизматичный дуэт Джуда Лоу и Мадса Миккельсена и разворачивает на экране полный волшебства эпик о цене будущих побед Дамблдора.



Война Дамблдора и Грин-де-Вальда — это не дуэль на палочках, а сложная партия в шахматы, главные фигуры в которой — живые люди со своими судьбами. Сюжет закручивается вокруг древнего ритуала, где волшебное существо цилинь выбирает верховного лидера магов. Грин-де-Вальд решает использовать эту традицию для легитимного прихода к власти. Дамблдор, неспособный ударить напрямую, находит обходной путь — поручает чудаковатому магозоологу Ньюту Саламандеру собрать команду и тайно подменить ключевого зверя. Что следует за этим — погони по улицам Берлина, побег из магической тюрьмы и рискованная операция в Гималаях, где личные обиды героев грозят сорвать всю миссию.



«Тайны Дамблдора» — фильм для тех, кого в фэнтези увлекают не только спецэффекты, но и политические интриги. Здесь есть и грандиозные битвы, и напряжение тихого разговора в кафе, где старые друзья обсуждают, как уничтожить друг друга.

