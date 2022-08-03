Фантастическая четверка HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Fantastic Four
Фантастика, Боевик95 мин12+
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О фильме
История о четырех молодых астронавтах, которые отважились на авантюрное путешествие в параллельное измерение для исследования аномальной волны космической энергии. Вернувшись из путешествия, они обнаружили у себя суперспособности, которые навсегда изменили их жизни…
СтранаВеликобритания, США, Германия, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ДТРежиссёр
Джош
Транк
- Актёр
Майлз
Теллер
- МБАктёр
Майкл
Б. Джордан
- Актриса
Кейт
Мара
- Актёр
Джейми
Белл
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- Актёр
Рег
Ю. Кэти
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- ДМАктёр
Джошуа
Монтес
- ДКАктёр
Дэн
Кастелланета
- ОДАктёр
Оуэн
Джадж
- ДССценарист
Джереми
Слейтер
- Сценарист
Саймон
Кинберг
- ДТСценарист
Джош
Транк
- Сценарист
Стэн
Ли
- ББПродюсер
Билл
Баннерман
- ГГПродюсер
Грегори
Гудман
- Продюсер
Саймон
Кинберг
- РКПродюсер
Роберт
Кульцер
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Михаил
Тарабукин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- СКХудожник
Стив
Купер
- БКХудожник
Брайан
Кэйн
- КУХудожник
Клинт
Уоллес
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Гринберг
- СЕМонтажёр
Стивен
Е. Ривкин
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- ФГКомпозитор
Филип
Гласс