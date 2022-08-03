Фантастическая четверка HD
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Фантастическая четверка HD

Фантастическая четверка HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Fantastic Four
Фантастика, Боевик95 мин12+

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О фильме

История о четырех молодых астронавтах, которые отважились на авантюрное путешествие в параллельное измерение для исследования аномальной волны космической энергии. Вернувшись из путешествия, они обнаружили у себя суперспособности, которые навсегда изменили их жизни…

Страна
Великобритания, США, Германия, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фантастическая четверка HD»