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Фильмы
ФАНК-2026. Программа «Прерванная юность»
Актёры и съёмочная группа фильма «ФАНК-2026. Программа «Прерванная юность»»

Актёры и съёмочная группа фильма «ФАНК-2026. Программа «Прерванная юность»»

Режиссёры

Осе Свенхейм Дривенес

Осе Свенхейм Дривенес

Åse Svenheim Drivenes
Режиссёр

Актёры

Элин Дривенес

Элин Дривенес

Elin Drivenes
Актриса
Ханс Петтер Фундингсруд

Ханс Петтер Фундингсруд

Hans Petter Fundingsrud
Актёр

Продюсеры

Ранди Стангеланд

Ранди Стангеланд

Randi Stangeland
Продюсер
Гудмундур Гуннарссон

Гудмундур Гуннарссон

Gudmundur Gunnarsson
Продюсер
Кари Энн Моэ

Кари Энн Моэ

Kari Anne Moe
Продюсер

Композиторы

Кейт Хавневик

Кейт Хавневик

Kate Havnevik
Композитор