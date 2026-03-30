ФАНК-2026. Программа «Прерванная юность»
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ФАНК-2026. Программа «Прерванная юность»

Фильм ФАНК-2026. Программа «Прерванная юность»

2025, Uten synlige tegn
Документальный16+
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О фильме

В норвежском Тромсё двое врачей — Ханс Петтер Фундингсруд и Элин Дривенес — берутся за случаи, которые другие специалисты называют «безнадёжными». Их пациенты — подростки, чьи жизни внезапно остановились из-за загадочных симптомов: хронической усталости, боли, тумана в голове. Четверо молодых людей откровенно рассказывают, каково это — бороться с невидимым врагом, когда даже врачи разводят руками. Их семьи в отчаянии, но доктора ищут ответы там, где другие не видят даже вопросов.

Страна
Норвегия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

6.7 IMDb