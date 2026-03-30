Фильм ФАНК-2026. Программа «Прерванная юность»

В норвежском Тромсё двое врачей — Ханс Петтер Фундингсруд и Элин Дривенес — берутся за случаи, которые другие специалисты называют «безнадёжными». Их пациенты — подростки, чьи жизни внезапно остановились из-за загадочных симптомов: хронической усталости, боли, тумана в голове. Четверо молодых людей откровенно рассказывают, каково это — бороться с невидимым врагом, когда даже врачи разводят руками. Их семьи в отчаянии, но доктора ищут ответы там, где другие не видят даже вопросов.

