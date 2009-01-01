Фальшивая личина (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Double Identity
Боевики, Триллеры89 мин18+
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Сюжет
Желая сменить образ жизни после расставания с женой, доктор Ник Пинтер становится сотрудником благотворительной миссии «Врачи без границ». Судьба забросила его в Болгарию и теперь его жизнь полна важных и интересных событий.
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Информация
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ДДРежиссёр
Деннис
Димстер
- Актёр
Вэл
Килмер
- ИМАктриса
Изабелла
Мико
- ДУАктёр
Джулиан
Уэдэм
- ХШАктёр
Христо
Шопов
- МКАктёр
Майкл
Кронин
- ВПАктёр
Валентин
Пелка
- ВГАктёр
Валентин
Ганев
- РВАктёр
Рушен
Видиниев
- ЗБАктёр
Захари
Бахаров
- ВПАктёр
Велислав
Павлов
- ДДСценарист
Деннис
Димстер
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- ДДПродюсер
Дэнни
Димборт
- ДДПродюсер
Деннис
Димстер