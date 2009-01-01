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Фальшивая личина

Фальшивая личина (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Double Identity
Боевики, Триллеры89 мин18+

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Сюжет

Желая сменить образ жизни после расставания с женой, доктор Ник Пинтер становится сотрудником благотворительной миссии «Врачи без границ». Судьба забросила его в Болгарию и теперь его жизнь полна важных и интересных событий.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
4.5 IMDb