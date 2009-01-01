Фальшивая личина (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Желая сменить образ жизни после расставания с женой, доктор Ник Пинтер становится сотрудником благотворительной миссии «Врачи без границ». Судьба забросила его в Болгарию и теперь его жизнь полна важных и интересных событий.



Фальшивая личина смотрет�ь онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.