Fall Out Boy - Boys of Zummer: Live in Chicago (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Присоединяйтесь к группе Fall Out Boy, авторам мультиплатиновых альбомов, на концерте в их родном городе Чикаго. Вы получите уникальный музыкальный и визуальный опыт, который изменит ваше представление о том, как должен проходить рок-концерт! Продолжительность выступления — 70 минут. На концерте звучат 17 песен, среди которых как новейшие хиты Centuries, Irresistible and Uma Thurman, так и American Beauty/American Psycho Sugar, We’re Goin Down Dance, Dance This Ain’t a Scene, It’s an Arms Race Thnks fr th Mmrs и My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up). Это необычное представление войдет в историю как один из наиболее запоминающихся концертов за всю историю карьеры Fall Out Boy. Съемки проходили во время тура Boys of Zummer 2015 года, в рамках которого группа выступила в 39 городах. Большие экраны с динамичными визуальными эффектами, отличная музыка и мощная энергетика песен — все это позволяет получить от концерта незабываемые впечатления!



