Фильм Фа-Соль

О фильме
1969 год. Восьмилетняя Маша уговаривает друга Колю Крылова спеть по дисковому телефону. Его чистый и чарующий голос поражает её — так начинается путь Коли: первый конкурс, первый приз — фотоаппарат «Зенит». Спустя годы они становятся семьёй, а символы прошлого — телефон и фотоаппарат — вновь оживают. В солнечном Геленджике настоящее переплетается с воспоминаниями, артефакты советской эпохи соединяют поколения, пробуждая любовь и счастье.
Фа-Соль покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
- ЕКРежиссёр
Евгения
Куль
- Актриса
Ольга
Красько
- Актриса
Екатерина
Стриженова
- Актриса
Елена
Яковлева
- МИАктёр
Максим
Иванов
- НКАктёр
Никита
Кашеваров
- ИПСценарист
Игорь
Подгурский
- АТСценарист
Анастасия
Тамило
- ЮБСценарист
Юлия
Бочарова
- ВШСценарист
Виктория
Шустикова
- МИМонтажёр
Мария
Ильенко
- ВЮМонтажёр
Вячеслав
Юдин
- ТПКомпозитор
Тегран
Петросян
- ММКомпозитор
Максим
Минцаев