Жизнь богатой американки Ирэн, живущей в Риме, превращается в хаос после того, как ее сын совершает самоубийство. Женская скорбь приводит Ирэн к осознанию того, что она живет мелкой, пустой жизнью и заставляет ее изменить свой путь. Отныне, Ирэн посвящает свою жизнь духовным поискам, помогая жертвам социальной несправедливости - больной проститутке, незамужней матери шестерых детей. Но Ирэн мешает ее муж. Когда она помогла молодому преступнику скрыться от полиции, муж Ирэн счел ее психически неуравновешенной и отправил в психиатрическую лечебницу.

