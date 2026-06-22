О фильме
Жизнь богатой американки Ирэн, живущей в Риме, превращается в хаос после того, как ее сын совершает самоубийство. Женская скорбь приводит Ирэн к осознанию того, что она живет мелкой, пустой жизнью и заставляет ее изменить свой путь. Отныне, Ирэн посвящает свою жизнь духовным поискам, помогая жертвам социальной несправедливости - больной проститутке, незамужней матери шестерых детей. Но Ирэн мешает ее муж. Когда она помогла молодому преступнику скрыться от полиции, муж Ирэн счел ее психически неуравновешенной и отправил в психиатрическую лечебницу.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb
- РРРежиссёр
Роберто
Росселлини
- ИБАктриса
Ингрид
Бергман
- ЭДАктёр
Этторе
Джаннини
- ДМАктриса
Джульетта
Мазина
- ТПАктриса
Тереза
Пеллати
- МРАктриса
Марчелла
Ровена
- ТПАктриса
Тина
Перна
- МДАктриса
Мария
Дзаноли
- УТАктёр
Уильям
Таббс
- АПАктёр
Альберто
Плебани
- РРАктриса
Розанна
Рори
- ДСАктриса
Джанна
Сегале
- ДВАктёр
Джанкарло
Вигорелли
- БРСценарист
Брунелло
Ронди
- РРПродюсер
Роберто
Росселлини
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- Продюсер
Карло
Понти
- ЙБМонтажёр
Йоланда
Бенвенути
- АТОператор
Альдо
Тонти
- РРКомпозитор
Ренцо
Росселлини