Europe - Live at Sweden Rock: 30th Anniversary Show (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Этот концерт, снятый на фестивале Sweden Rock Festival в июне 2013 года, — не просто исполнение величайших хитов перед аудиторией в 30 тысяч человек. Это тридцатый день рождения группы. Их способ отпраздновать юбилей — отыграть 28 песен из разных периодов творчества. Тяжелый рок чередуется с чувственными песнями, исполненными на акустических инструментах, благодаря чему всех на этом масштабном шоу связывает чувство близости.



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