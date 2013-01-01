Europe - Live at Sweden Rock: 30th Anniversary Show (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.52013, Europe - Live at Sweden Rock: 30th Anniversary Show
Концерты139 мин12+
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Сюжет
Этот концерт, снятый на фестивале Sweden Rock Festival в июне 2013 года, — не просто исполнение величайших хитов перед аудиторией в 30 тысяч человек. Это тридцатый день рождения группы. Их способ отпраздновать юбилей — отыграть 28 песен из разных периодов творчества. Тяжелый рок чередуется с чувственными песнями, исполненными на акустических инструментах, благодаря чему всех на этом масштабном шоу связывает чувство близости.
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