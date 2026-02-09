Фильм Это случилось однажды ночью
1934, It Happened One Night
Мелодрама, Комедия12+
О фильме
Элли собирается замуж за знаменитого летчика Кинга Вестли, но ее отец презирает того, считая светским бездельником, поэтому он сажает дочь под замок и ищет основания для аннулирования помолвки. Элли удается бежать и она отправляется навстречу суженому в Нью-Йорк на автобусе. В том же автобусе едет только что уволенный репортер Питер. Ему необходима сенсация, чтобы восстановить отношения с редактором. В лице беглой наследницы миллионов, которую ищет полиция всей страны, судьба улыбается ему. Он обещает помочь ей, но в пути планы обоих меняются. О, великая сила любви.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ФКРежиссёр
Фрэнк
Капра
- КГАктёр
Кларк
Гейбл
- УКАктёр
Уолтер
Коннолли
- РКАктёр
Роско
Карнс
- ДТАктёр
Джеймисон
Томас
- АХАктёр
Алан
Хейл
- АХАктёр
Артур
Хойт
- ЧСАктёр
Чарльз
С. Уилсон
- ЭААктёр
Эрни
Адамс
- ДААктриса
Джесси
Арнольд
- ИБАктёр
Ирвинг
Бэйкон
- УБАктёр
Уильям
Бегг
- УААктёр
Уилльям
А. Бордуэй
- УБАктёр
Уорд
Бонд
- ГБАктёр
Гарри
Брэдли
- ДПАктёр
Джордж
П. Брикстон
- ЧААктёр
Чарльз
А. Браун
- ДБАктёр
Джеймс
Бёрк
- ЭБАктёр
Эдмунд
Бёрнс
- ФКАктёр
Фрэнк
Капра
- ККАктёр
Кен
Карсон
- ЭЧАктёр
Эдди
Чандлер
- УКАктёр
Уоллис
Кларк
- РКАктёр
Рэй
Кук
- ДКАктёр
Джозеф
Крехан
- ДКАктёр
Джек
Кертис
- МДАктёр
Мики
Дэниелс
- ЕДАктриса
Ева
Деннисон
- НДАктёр
Нил
Додд
- ОЭАктёр
Оливер
Экхардт
- БФАктриса
Бесс
Флауэрс
- АФАктёр
Аллен
Фокс
- ДФАктриса
Долорес
Фуллер
- КГАктёр
Карлтон
Гриффин
- КГАктёр
Кит
Гард
- ФХАктёр
Фрэнк
Холлидэй
- ГХАктёр
Гарри
Холман
- ГХАктёр
Гарри
Хьюм
- РРСценарист
Роберт
Рискин
- СХСценарист
Сэмюэл
Хопкинс Адамс
- ФКПродюсер
Фрэнк
Капра
- ГКПродюсер
Гарри
Кон
- ДУОператор
Джозеф
Уолкер
- ХДКомпозитор
Ховард
Джексон