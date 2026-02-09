Фильм Это случилось однажды ночью

Это случилось однажды ночью
1934, It Happened One Night
Мелодрама, Комедия12+
Элли собирается замуж за знаменитого летчика Кинга Вестли, но ее отец презирает того, считая светским бездельником, поэтому он сажает дочь под замок и ищет основания для аннулирования помолвки. Элли удается бежать и она отправляется навстречу суженому в Нью-Йорк на автобусе. В том же автобусе едет только что уволенный репортер Питер. Ему необходима сенсация, чтобы восстановить отношения с редактором. В лице беглой наследницы миллионов, которую ищет полиция всей страны, судьба улыбается ему. Он обещает помочь ей, но в пути планы обоих меняются. О, великая сила любви.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

