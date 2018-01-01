Wink
Это любовь
Актёры и съёмочная группа фильма «Это любовь»

Режиссёры

Умеш Мехра

Umesh Mehra
Режиссёр

Актёры

Дэнни Дензонгпа

Danny Denzongpa
АктёрAman Khan
Гульшан Гровер

Gulshan Grover
АктёрGullu
Насир Кхан

Nasir Khan
АктёрRaj
Рахул Бхат

Rahul Bhat
АктёрChand
Аканкша Малхотра

Akanksha Malhotra
АктрисаShaheen

Сценаристы

Милап Завери

Milap Zaveri
Сценарист

Продюсеры

Прем Кришан

Premkrishen Malhotra
Продюсер
Умеш Мехра

Umesh Mehra
Продюсер

Художники

Бахтияр Назаров

Художник
Шабина Хан

Shabinaa Khan
Художница

Композиторы

Раджу Сингх

Raju Singh
Композитор
Ананд Радж Ананд

Anand Raj Anand
Композитор