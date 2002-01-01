Это любовь (фильм, 2002) смотреть онлайн

Эта история вращается вокруг двух влюблённых, Чанда и Шахин. Казалось бы, их брак не предвещает никаких проблем, однако Чанду поручают собрать команду для игры в крикет. Наивностью Чанда пользуется группа террористов, и в конечном итоге Чанд становится членом террористической группировки. Инспектор полиции Чаут утверждает, что у него достаточно доказательств, чтобы осудить Чанда. Шахин верит в невиновность Чанда и намеревается доказать его невиновность.



Это любовь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.