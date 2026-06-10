Есть ли бог?
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Есть ли бог?

Есть ли бог? (фильм, 2026) смотреть онлайн

5.92026, Is God Is
Драма, Детектив100 мин18+

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О фильме

Сёстры-близнецы Расин и Анайя в детстве пережили пожар, который оставил их с большим количеством шрамов. Однажды девушки получают письмо от матери, которую считали погибшей в огне. Они вскоре отправляются к ней и встречают прикованную к постели женщину на грани смерти. Мать сперва рассказывает Расин и Анайе о пожаре и причинах своего исчезновения, но затем просит дочерей исполнить её последнее желание: убить их жестокого отца, который и вызвал тот пожар.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.5 КиноПоиск