Есть ли бог? (фильм, 2026) смотреть онлайн

Сёстры-близнецы Расин и Анайя в детстве пережили пожар, который оставил их с большим количеством шрамов. Однажды девушки получают письмо от матери, которую считали погибшей в огне. Они вскоре отправляются к ней и встречают прикованную к постели женщину на грани смерти. Мать сперва рассказывает Расин и Анайе о пожаре и причинах своего исчезновения, но затем просит дочерей исполнить её последнее желание: убить их жестокого отца, который и вызвал тот пожар.

