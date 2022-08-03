Эспен в поисках Золотого замка (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Askeladden - I Soria Moria slott
Фэнтези, Приключения97 мин6+
О фильме
Король и королева отравлены. Единственный шанс на спасение — живая вода, спрятанная на краю света в стенах таинственного Золотого замка. Эспен с принцессой Кристин отправляются в путешествие, полное опасностей и приключений.
СтранаНорвегия
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МБРежиссёр
Миккель
Бренне Сандемусе
- ВЭАктёр
Вебьёрн
Энгер
- ЭХАктриса
Эйли
Харбоэ
- СБАктриса
Сидсе
Бабетт Кнудсен
- МСАктёр
Мадс
Сьёгор Петтерсен
- ЕХАктёр
Елиас
Холмен
- ТХАктёр
Торбьорн
Харр
- КСАктёр
Кристиан
Сколмен
- АЙАктриса
Александра
Йерпен
- ГБАктёр
Гар
Б. Эйдсвольд
- ПБАктриса
Петронелла
Баркер
- АКСценарист
Александр
Кирквуд Браун
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- ДАКомпозитор
Джиндж
Анвик