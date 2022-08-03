Эспен в поисках Золотого замка
Эспен в поисках Золотого замка

Эспен в поисках Золотого замка (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Askeladden - I Soria Moria slott
Фэнтези, Приключения97 мин6+

О фильме

Король и королева отравлены. Единственный шанс на спасение — живая вода, спрятанная на краю света в стенах таинственного Золотого замка. Эспен с принцессой Кристин отправляются в путешествие, полное опасностей и приключений.

Страна
Норвегия
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

